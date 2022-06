Formazioni ufficiali Italia Romania U19 | la scelte degli allenatori

(Di sabato 18 giugno 2022)U19: ledei duein vista del match d’esordio dell’Europeo Inizia questa sera l’Europeo Under 19 dell’, che fa il suo esordio contro la. Queste ledel match.(4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Nasti, Ambrosino. All. Nunziata(4-2-3-1): Popa; Pirvulescu, Gergali, Danuleasa, Pantea; Pandele, Sirbu; Bodisteanu, Radaslavescu, Andronache; Chiritolu. All. Vâsli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Milannews24_com : Formazioni ufficiali #Italia #Romania U19: #Desplanches e #Nasti titolari - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Formazioni ufficiali Italia Romania U19: la decisione su Mulazzi, Miretti e Turicchia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #Liv… - CalcioNews24 : #ItaliaRomaniaU19, le formazioni ufficiali del match ?? - gilnar76 : Formazioni ufficiali Italia Romania U19: la decisione su Mulazzi, Miretti e Turicchia #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Formazioni ufficiali Italia Romania U19: la decisione su Mulazzi, Miretti e Turicchia - -

Ledi Italia - Romania , prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2022. Impegnata in Slovacchia, gli azzurri del ct Nunziata vogliono partire con il piede giusto e ...... su palcoscenici naturali di straordinaria bellezza , daaltrettanto diversificate. Il ... Per ulteriori informazioni: Stefania Vaudo 339 7606822 " GuideParco Val Grande " ...Di seguito le formazioni ufficiali: Italia (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Nasti, Ambrosino.Alle 20, alla DAC Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia, inizia l'Europeo Under 19 degli azzurrini di Nunziata. Di seguito le formazioni ufficiali della gara contro la Romania.