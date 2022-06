Firenze: fatture false, sequestrati quasi tre milioni di euro a imprenditore (Di sabato 18 giugno 2022) Un ufficio della Guardia di Finanza La guardia di finanza di Firenze ha dato esecuzione a un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 2,8 milioni di euro, ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Un ufficio della Guardia di Finanza La guardia di finanza diha dato esecuzione a un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 2,8di, ...

