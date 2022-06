Fiorentina, passi avanti per Dodô. L’affare sblocca la trattativa Celik-Roma (Di sabato 18 giugno 2022) Un intreccio di calciomercato destinato a rendere felici Vincenzo Italiano e José Mourinho. I tecnici di Fiorentina e Roma infatti si preparano ad accogliere nuovi rinforzi per la fascia destra. I viola e i giallorossi hanno seguito per settimane gli stessi obiettivi per il ruolo di esterno ma, alla fine, i due club non dovrebbero finire per pestarsi i piedi. A Firenze sembrano aver individuato in Dodô dello Shakhtar Donetsk il nome giusto e sono vicini a chiudere la trattativa. Il brasiliano era stato proposto anche alla Roma da alcuni intermediari, ma a Trigoria hanno la priorità per il ruolo di esterno è sempre stato Mehmet Zeki Çelik del Lille. Accordo vicino con lo Shakhtar EPA/Sergey Dolzhenko Federico Dimarco dell’Inter in azione con Dodo dello Shakhtar durante la partita del gruppo D ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Un intreccio di calciomercato destinato a rendere felici Vincenzo Italiano e José Mourinho. I tecnici diinfatti si preparano ad accogliere nuovi rinforzi per la fascia destra. I viola e i giallorossi hanno seguito per settimane gli stessi obiettivi per il ruolo di esterno ma, alla fine, i due club non dovrebbero finire per pestarsi i piedi. A Firenze sembrano aver individuato indello Shakhtar Donetsk il nome giusto e sono vicini a chiudere la. Il brasiliano era stato proposto anche allada alcuni intermediari, ma a Trigoria hanno la priorità per il ruolo di esterno è sempre stato Mehmet Zeki Çelik del Lille. Accordo vicino con lo Shakhtar EPA/Sergey Dolzhenko Federico Dimarco dell’Inter in azione con Dodo dello Shakhtar durante la partita del gruppo D ...

