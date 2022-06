(Di sabato 18 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando deldellaper. Ecco quanto affermato. “Lasi muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. In attacco, èper Luka, attaccante del Real Madrid, dopo le voci trapelate nelle ultime ore. Ci sono stati contatti diretti con il Real Madrid. Lasta lavorando per un prestito annuale.guadagna 6 milioni di euro all’anno, dunque lo scoglio maggiore ...

Pubblicità

serie_a24 : #Fiorentina, Di Marzio: “Confermato l’interesse per Jovic ma c’è un problema da risolvere” - fiorentina_it : Secondo @DiMarzio la #Fiorentina sta lavorando con il #RealMadrid per il prestito di #Jovic - violanews : Le ultime sul rinnovo tra la #Fiorentina e #Italiano - marcullo02 : RT @saIva___: «Italiano e il rinnovo con la Fiorentina? Contratto che necessita di discussioni continue. Rinnovo triennale con ingaggio che… - saIva___ : «Italiano e il rinnovo con la Fiorentina? Contratto che necessita di discussioni continue. Rinnovo triennale con in… -

Disottolinea che con l'addio sempre più vicino di Valentina Giacinti, che ha passato gli ultimi sei mesi in prestito alla, la squadra rossonera si è tutelata con l'acquisto di ...Tuttosport in edicola oggi parla dellacome della destinazione più probabile per Belotti ... Il sogno del giocatore è il Milan ma, come ha detto Gianluca Dinel corso di Calciomercato ...Luka Jovic potrebbe venire in Italia e al fantacalcio. L’attaccante del Real Madrid può andare via in estate ed è nel mirino della Fiorentina, una voce che gira da giorni ma che è stata confermata da ...C'è chi sta pensando di ribattezzarla 'la spiaggia del cigno nero' visto lo splendido esemplare che è ospite in questi giorni dell'oasi naturalistica di Signa. Ha aperto i battenti la spiaggia in sabb ...