Fiorentina: De Zerbi se salta Italiano (Di sabato 18 giugno 2022) C'è tensione tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina. In caso di divorzio con l'allenatore, secondo SportItalia i viola proverebbero... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) C'è tensione tra Vincenzoe la. In caso di divorzio con l'allenatore, secondo SportItalia i viola proverebbero...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina: De Zerbi se salta Italiano: C'è tensione tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina. In caso di divorzio con… - cn1926it : #Fiorentina, è gelo con #Italiano: senza rinnovo il tecnico può lasciare. C’è #DeZerbi? - sowmyasofia : Italiano-Fiorentina: il rinnovo non arriva, ipotesi De Zerbi? - periodicodaily : Italiano-Fiorentina: il rinnovo non arriva, ipotesi De Zerbi? #dizerbi #italiano #fiorentina #calciomercato - tvdellosport : PANCHINA VIOLA?? Come rivelato in esclusiva da Alfredo Pedullà, è calato il gelo tra la Fiorentina e Vincenzo Itali… -