Finestre chiuse e niente sport all'aperto. Gualtieri proroga i divieti per Malagrotta (Di sabato 18 giugno 2022) A 3 giorni dall'incendio di Malagrotta l'allarme in città non è ancora rientrato. Nella notte tra il 17 e il 18 giugno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha prorogato per altre 48 ore i divieti e le raccomandazioni per la cittadinanza nel raggio di 6 km dall'impianto andato a fuoco. Nonostante gli ultimi dati sulla qualità dell'aria pubblicati da Arpa Lazio siano per il momento ancora nei limiti, seppure in aumento rispetto al giorno del rogo, il Campidoglio conferma in via precauzionale la sospensione delle attività educativo-didattiche, ludico-ricreative e sportive dei servizi educativi e dell'infanzia, compresi i centri estivi. Vige per altri 2 giorni anche il divieto di consumare alimenti di origine vegetale prodotti nell'area interessata. Nella nuova ordinanza, diversamente da quella del 16 ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) A 3 giorni dall'incendio dil'allarme in città non è ancora rientrato. Nella notte tra il 17 e il 18 giugno il sindaco di Roma, Roberto, hato per altre 48 ore ie le raccomandazioni per la cittadinanza nel raggio di 6 km dall'impianto andato a fuoco. Nonostante gli ultimi dati sulla qualità dell'aria pubblicati da Arpa Lazio siano per il momento ancora nei limiti, seppure in aumento rispetto al giorno del rogo, il Campidoglio conferma in via precauzionale la sospensione delle attività educativo-didattiche, ludico-ricreative eive dei servizi educativi e dell'infanzia, compresi i centri estivi. Vige per altri 2 giorni anche il divieto di consumare alimenti di origine vegetale prodotti nell'area interessata. Nella nuova ordinanza, diversamente da quella del 16 ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - Dave68davide : RT @tempoweb: #Finestre chiuse e niente #sport all'aperto. #Gualtieri proroga i divieti per #Malagrotta #18giugno #iltempoquotidiano https… - Milena22326900 : @nandogrim67 Io sono riuscita a creare un giro di aria relativamente fresca aprendo due finestre solitamente chiuse… - tempoweb : #Finestre chiuse e niente #sport all'aperto. #Gualtieri proroga i divieti per #Malagrotta #18giugno… - ufogufo : RT @Mov5Stelle: Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria irrespira… -