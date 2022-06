Ferrari sarà elettrica "Ma rifiutiamo la guida autonoma" (Di sabato 18 giugno 2022) di Paolo Tomassone Maranello (Modena) Ferrari promette che la futura auto elettrica , attesa per il 2025, "sarà una vera Ferrari" anche senza il rombo inconfondibile al quale siamo abituati. Lo ha ... Leggi su motori.quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) di Paolo Tomassone Maranello (Modena)promette che la futura auto, attesa per il 2025, "una vera" anche senza il rombo inconfondibile al quale siamo abituati. Lo ha ...

Pubblicità

Bertolca10 : Ferrari comunica che #Leclerc sarà penalizzato in griglia di 10 posizioni per il cambio della centralina. Ipotesi p… - infoiteconomia : Ferrari sarà elettrica «Ma rifiutiamo la guida autonoma» - ElisaZanichell1 : RT @ada_u2: Forza!!! Comunque vada sarà un successo ! #charlesleclerc #Ferrari #SkyF1 - DepressedFab : Penso che Charles non finirà la gara neanche questo weekend.. Sarà frustratissimo e partendo dalla mischia o magar… - infoiteconomia : Ferrari Purosangue, Vigna: “Sarà una sportiva pura” -