Fedez contro il Vaticano sul sesso prima del matrimonio | la provocazione su Instagram

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 giugno 2022) Le invettive diilnon sono una novità. Il rapper resta sul pezzo e a questo giro provoca la Santa Sede a seguito di quanto sostenuto dal Dicastero per i laici in un documento in cui si parla di castità prematrimoniale. Ile la castità prematrimoniale Nei giorni scorsi il Dicastero per i laici ha pubblicato il documento Itinerari Catecumenali Per La Vita Matrimoniale e, anche in riferimento a quanto contenuto nel libro di Papa Francesco Amoris Laetitia, ha espresso alcuni punti a favore della castità prematrimoniale. Il Dicastero riconosce che parlare di castità sia “in contrasto con la mentalità comune”, tuttavia sostiene che tale principio sia “una condizione per la crescita genuina dell’amore interpersonale”. Cuore del discorso è il passo seguente: “La castità va presentata ...