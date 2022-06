Federica Pellegrini: «La mia era un’Italia di prime donne, questa è una nazionale di amici» (Di sabato 18 giugno 2022) Su La Stampa un’intervista a Federica Pellegrini. Parla del suo allontanamento dal nuoto. «Sono entrata in acqua sette volte da quando ho smesso, e appena ci sono so che è il mio elemento, lo riconosco, però ero convinta sarebbe stata un’assenza morbosa. Per niente». E’ in commissione atleti al Cio. Le chiedono come viene trattato il tema degli atleti che hanno cambiato sesso, come Lia Thomas che ha vinto nei campionati universitari dopo la transizione da uomo a donna ed è diventato un caso. «Il tema è super delicato. Il Cio si è esposto e ha lasciato alle singole federazioni la possibilità di regolamentarsi in materia. Da sport a sport i parametri cambiano molto. Penso che si debba arrivare a definire un protocollo scientifico basato su studi attenti e formularlo al dettaglio. Parto dal presupposto che lo sport debba essere aperto a tutti, maschi, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Su La Stampa un’intervista a. Parla del suo allontanamento dal nuoto. «Sono entrata in acqua sette volte da quando ho smesso, e appena ci sono so che è il mio elemento, lo riconosco, però ero convinta sarebbe stata un’assenza morbosa. Per niente». E’ in commissione atleti al Cio. Le chiedono come viene trattato il tema degli atleti che hanno cambiato sesso, come Lia Thomas che ha vinto nei campionati universitari dopo la transizione da uomo a donna ed è diventato un caso. «Il tema è super delicato. Il Cio si è esposto e ha lasciato alle singole federazioni la possibilità di regolamentarsi in materia. Da sport a sport i parametri cambiano molto. Penso che si debba arrivare a definire un protocollo scientifico basato su studi attenti e formularlo al dettaglio. Parto dal presupposto che lo sport debba essere aperto a tutti, maschi, ...

