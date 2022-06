Fare l’esame di terza media dal reparto di un ospedale si può. La storia della studentessa Gaia (Di sabato 18 giugno 2022) Con la tecnologia al giorno d’oggi è possibile Fare di tutto. Persino sostenere l’esame di terza media da un reparto ospedaliero. Questa è la storia di Gaia, tredicenne che ama la moda e Chiara Ferragni. Lei proprio quell’esame l’ha sostenuto lontano dalla scuola che frequentava a Francavilla Fontana (Brindisi). L’ha discusso in ospedale, al Bambino Gesù di Roma, perché sta tenendo testa a una malattia che le ha sconvolto tutti i piani. Gaia con la sua tesina sulla moda“Un fulmine a ciel sereno”: la preoccupazione di sua mamma Mimma “È cominciato tutto il 25 marzo, un fulmine a ciel sereno – dice mamma Mimma – siamo dovuti correre, prima a San Giovanni Rotondo e poi a Roma”. I globuli bianchi di Gaia ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Con la tecnologia al giorno d’oggi è possibiledi tutto. Persino sosteneredida unospedaliero. Questa è ladi, tredicenne che ama la moda e Chiara Ferragni. Lei proprio quell’ha sostenuto lontano dalla scuola che frequentava a Francavilla Fontana (Brindisi). L’ha discusso in, al Bambino Gesù di Roma, perché sta tenendo testa a una malattia che le ha sconvolto tutti i piani.con la sua tesina sulla moda“Un fulmine a ciel sereno”: la preoccupazione di sua mamma Mimma “È cominciato tutto il 25 marzo, un fulmine a ciel sereno – dice mamma Mimma – siamo dovuti correre, prima a San Giovanni Rotondo e poi a Roma”. I globuli bianchi di...

