(Di sabato 18 giugno 2022) Cescha lasciato il. Lo ha confermato lo stesso club francese attraverso un tweet (‘Grazie @cescofficial!’). La futura destinazione dell’ex Chelsea èincerta. Il suo ultimo anno nel Principato è stato molto sfortunato a causa di un brutto infortunio. Dopo tre anni e mezzo, dunque, si prospetta una nuova avventura per il 35enne, che in carriera può vantare anche 110 presenze con la Nazionale spagnola e un Mondiale vinto nel 2010. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Ligue1 | #Fabregas ed il #Monaco si separano: futuro ancora incerto per lo spagnolo - CalcioNews24 : #Monaco, UFFICIALE l'addio di #Fabregas - tcm24com : Ufficiale: Fabregas dice addio al Monaco #cescfabregas #fabregas #asmonaco #monaco #ligue1 - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Dopo tre anni e mezzo finisce l'avventura di Fabregas al Monaco ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Monaco, Fabregas lascia il club -

, UFFICIALE:ai saluti dopo tre anni e mezzo. Il centrocampista spagnolo cambia squadra Cescnon rinnoverà il suo contratto in scadenza colsalutando i monegaschi dopo 3 ...Commenta per primo Cescsaluta ildopo tre anni e mezzo, come annunciato dalla società monegasca.Cesc Fabregas lascia il Monaco dopo tre anni e mezzo: a comunicarlo è lo stesso club del Principato attraverso il profilo twitter.Dopo tre anni e mezzo termina qui l’avventura al Monaco di Cesc Fabregas. Con un comunicato diramato dal sito ufficiale, la società del Principato ha annunciato la fine dei rapporti con il centrocampi ...