F1, perché Charles Leclerc è stato penalizzato 10 posizioni e rischia di partire ultimo in Canada (Di sabato 18 giugno 2022) Charles Leclerc dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza del GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. Il motivo è presto detto: la Ferrari ha deciso di sostituire la centralina sulla monoposto del monegasco, montando la terza unità di questa stagione. Il regolamento prevede che ogni pilota abbia a disposizione soltanto due centraline e che, quando ne installa delle nuove oltre il quantitativo previsto, incappi in questa penalità. La Scuderia di Maranello ha deciso di seguire questa via in seguito al ritiro di Baku dovuto a problematiche tecniche. Un’opzione maturata dopo la disputa delle prove libere sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, ricordiamo che Charles Leclerc aveva concluso la FP2 in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)dovrà scontare una penalizzazione di diecisulla griglia di partenza del GP del2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. Il motivo è presto detto: la Ferrari ha deciso di sostituire la centralina sulla monoposto del monegasco, montando la terza unità di questa stagione. Il regolamento prevede che ogni pilota abbia a disposizione soltanto due centraline e che, quando ne installa delle nuove oltre il quantitativo previsto, incappi in questa penalità. La Scuderia di Maranello ha deciso di seguire questa via in seguito al ritiro di Baku dovuto a problematiche tecniche. Un’opzione maturata dopo la disputa delle prove libere sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, ricordiamo cheaveva concluso la FP2 in ...

