F1 | Horner polemico | “Se la Mercedes lavora male perché devono cambiare tutti?”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 giugno 2022) Il team principal della Red Bull, Christian, non ha gradito la decisione della Fia, che attraverso una nota tecnica ha fatto chiarezza sul ‘porpoising‘. “Trovo scorretto chedebbanoper colpa dellache ha sbagliato. Tutto ciò comporta un costo ulteriore difficile da rispettare con il limite di budget. Non ho ancora capito come intende comportarsi la Fia” ha dichiaratoal Telegraph. In particolare, l’uomo ce l’ha con la: “Potrebbero semplicemente aumentare l’altezza della monoposto così il pilota non avrebbe difficoltà. Tuttavia ciò comprometterebbe l’aerodinamica e quindi per una sola squadra dobbiamo. A mio avviso se c’è un team che stando...