F1 | GP Canada | Leclerc penalizzato di 10 posizioni

Il monegasco Charles Leclerc partirà domenica con dieci posti di penalità al Gran Premio del Canada di Formula 1 in programma a Montreal perché la Ferrari ha deciso di sostituire un elemento della sua ...

