F1, GP Canada: Leclerc e Sainz sotto investigazione durante le qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sotto investigazione per “guida immotivatamente lenta” e per “ritorno in pista non sicuro” durante il Q1 del GP del Canada. Nello specifico Carlos Sainz inoltre ha ostacolato Ocon, tornando in pista dopo un lungo, mentre Leclerc non è stato mostrato cosa abbia fatto, ma in ogni caso il monegasco partirà dall’ultima fila in quanto già penalizzato per sostituzione della power unit. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Charlese Carlossonoper “guida immotivatamente lenta” e per “ritorno in pista non sicuro”il Q1 del GP del. Nello specifico Carlosinoltre ha ostacolato Ocon, tornando in pista dopo un lungo, mentrenon è stato mostrato cosa abbia fatto, ma in ogni caso il monegasco partirà dall’ultima fila in quanto già penalizzato per sostituzione della power unit. SportFace.

