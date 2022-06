F1: Gp Canada, Leclerc dopo centralina cambia anche turbo, partirà ultimo (Di sabato 18 giugno 2022) Montreal, 18 giu. (Adnkronos) - Il ferrarista Charles Leclerc dopo la centralina cambia anche il turbo e partirà ultimo nel Gran Premio del Canada di F1. Poco prima delle terze prove libere la Ferrari ha comunicato la decisione di sostituire anche il turbo della monoposto del monegasco che quindi partirà domani dal fondo della griglia di partenza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Montreal, 18 giu. (Adnkronos) - Il ferrarista Charleslailnel Gran Premio deldi F1. Poco prima delle terze prove libere la Ferrari ha comunicato la decisione di sostituireildella monoposto del monegasco che quindidomani dal fondo della griglia di partenza.

