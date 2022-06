Europeo Under 19: oggi l'esordio dell'Italia senza Scalvini, Miretti e Gnonto (Di sabato 18 giugno 2022) Stasera parte la fase finale dell'Europeo Under 19 per l'Italia, in campo contro la Romania (calcio d'inizio alle ore 20, in diretta... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Stasera parte la fase finale19 per l', in campo contro la Romania (calcio d'inizio alle ore 20, in diretta...

Pubblicità

JuventusFCYouth : #Miretti, #Mulazzi e #Turicchia convocati dall'Italia Under 19 per la fase finale del Campionato Europeo di categor… - sportli26181512 : Prime pagine 18 giugno: Juve all'assalto di Koulibaly, Skriniar tra PSG e Chelsea GALLERY: Oggi parte la fase final… - G_Cobianchi : Mancano esattamente 17 ore all’esordio dell’Italia nell’Europeo Under-19 e voi dormite Io non chiudo occhio pensan… - fabio78official : RT @russ_mario1: Su questo profilo nei prossimi giorni aggiornamenti sulle partite dell'europeo under 19. E per concludere arriverà il reca… - GreenMidnight1 : RT @russ_mario1: Su questo profilo nei prossimi giorni aggiornamenti sulle partite dell'europeo under 19. E per concludere arriverà il reca… -