Europei U19 | Italia - Romania 2 - 1 | buona la prima | decide il romanista Volpato

Luxgraph : Europei U19, Italia-Romania 2-1: Baldanzi e Volpato, staffetta vincente - VoceGiallorossa : ????Europei U19, Italia-Romania 2-1: decisivo il gol di Volpato #ASRoma - Pasquale89G : Vince l'Italia U19 per 2-1 contro la Romania nella gara d'esordio degli Europei di categoria: a segno per gli azzur… - Eurosport_IT : AZZURRINI SIETE GRANDII! ???? La Nazionale di Carmine Nunziata agli Europei Under 19 parte con una vittoria: 2-1 con… - LAROMA24 : Europei U19, Italia-Romania 2-1: Volpato segna il gol vittoria #AsRoma -

DUNAJSKA STREDA (Slovacchia) - Inizia con il piede giusto l'Italia Under 19 di Carmine Nunziata la sua avventura aglidi categoria partiti oggi in Slovacchia. Bella e meritata la vittoria degli Azzurrini al debutto con la Romania, un 2 - 1 firmato dall'empolese Baldanzi e dal romanista Volpato che vale i ......la gara valida per la prima giornata della fase a gironi deglidi categoria DUNAJSKA STREDA - Sabato 18 giugno 2022 , alle ore 20, DAC Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia, l'Italia...Buona la prima per l'Under 19 di Carmine Nunziata. Nella partita d'esordio degli Europei di categoria gli azzurrini si sono imposti sulla Romania. A Dunajska Streda termina 2-1, con tutte le reti matu ...Successo grazie al goal di Volpato nel primo match di Euro Under 19: l'Italia parte con un successo, Romania battuta nella ripresa per 2-1. Inizia con una vittoria l'Europeo Under ...