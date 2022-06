Energia | Landini | “Serve un piano nazionale ma non c’è nessuna discussione Tassare gli extraprofitti al 100% | frutto di speculazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) “Oggi la gente, soprattutto lavoratori e pensionati, non arriva alla fine del mese, è assolutamente necessario prendere dei provvedimenti, anche straordinari, ad esempioalgli extra profitti delle aziende e non al 25%”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, a margine della manifestazione del sindacato che ha preso il via a Piazza del Popolo. Inoltre “penso che la rendita finanziaria non possa pagare meno del reddito da lavoro e del reddito da pensione, queste sono cose che si possono far subito per trovare risorse da redistribuire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.