Energia e clima | quali gli obiettivi a rischio?

Nel contesto della crisi climatica attuale, la transizione verso forme di Energia pulite e sostenibili è uno dei punti principali in agenda. Quello energetico, infatti, è uno dei settori maggiormente inquinanti, per cui la decarbonizzazione è un obiettivo estremamente importante al fine di rispettare il limite degli 1,5°C fissato con gli Accordi di Parigi. Ma per raggiungere l'obiettivo fissato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile bisogna accelerare la conversione dell'Energia fossile e compiere progressi in fretta. Quello sull'Energia pulita e accessibile rappresenta l'Obiettivo 7, il quale sembra oggi, insieme agli altri, irraggiungibile. Parliamo qui di Energia e clima.

