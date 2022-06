Energia | Bersani | ' allarme stoccaggi | governo se ne occupi subito o crisi scontata in autunno'

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La criticità più acuta sta negli". Pier Luigi, interpellato dall'Adnkronos, lancia l'sulla situazione del gas e chiede alinterventi immediati per scongiurare una "criticità per l'-inverno" che altrimenti sarebbe ""., cosa si può fare con il problema delle forniture? "Le società energetiche che ancora non lo hanno fatto o lo hanno fatto parzialmente, devono immettereil loro fabbisogno e tutte devono considerare che i soggetti finanziari che operavano negli anni scorsi sono scomparsi e vanno sostituiti". Che tempi ci sono per un intervento? "Se non si arriva fra giugno e luglio a uno sforzo eccezionale di riempimento una seria criticità per ...