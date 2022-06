Enduro | la Valli Revival riaccende la magia degli anni d’oro

(Di sabato 18 giugno 2022) Motociclismo Per l’edizione numero 16 in gara 264 concorrenti da 8 nazioni in sella a mezzi costruiti fra il 1976 e il 1986: ci sono anche campioni leggendari come il francese Peterhansel e il nostro Gritti. Tra la Fara e il Monte Poieto un percorso tecnico e spettacolare di 140 chilometri.

Il 15 volte campione del mondo sulle due ruote festeggia l'80° compleanno: "Vedo tanto affetto e mi fa molto piacere, non avevo realizzato che fosse così importante".