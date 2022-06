Elvis, recensione: Austin Bultler è Presley nello sfrenato biopic di Baz Luhrmann con Tom Hanks (Di sabato 18 giugno 2022) La nostra recensione di Elvis, strabordante biopic di un Baz Luhrmann frenetico sul leggendario Re del rock ‘n roll, interpretato da un Austin Butler esplosivo, affiancato da un Tom Hanks inquietante, presentato Cannes 2022 Enorme. Esorbitante. Esplosivo. Un caleidoscopio infervorato frantuma un’icona mastodontica in una miriade di schegge acuminate. Brandelli sfavillanti di una leggenda si assemblano a formare un mosaico abbagliante che restituisce tutte le sfumature di un uomo che divenne un Re. Baz Luhrmann, a nove anni da Il grande Gatsby, dà libero sfogo alla sua vena più eccentrica e crea un biopic capace di far esplodere i crismi del genere e insieme celebrare uno dei più grandi musicisti della storia. Elvis, presentato al ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 18 giugno 2022) La nostradi, strabordantedi un Bazfrenetico sul leggendario Re del rock ‘n roll, interpretato da unButler esplosivo, affiancato da un Tominquietante, presentato Cannes 2022 Enorme. Esorbitante. Esplosivo. Un caleidoscopio infervorato frantuma un’icona mastodontica in una miriade di schegge acuminate. Brandelli sfavillanti di una leggenda si assemblano a formare un mosaico abbagliante che restituisce tutte le sfumature di un uomo che divenne un Re. Baz, a nove anni da Il grande Gatsby, dà libero sfogo alla sua vena più eccentrica e crea uncapace di far esplodere i crismi del genere e insieme celebrare uno dei più grandi musicisti della storia., presentato al ...

glooit : Elvis rivisitato: la recensione del film di Baz Luhrmann leggi su Gloo - Alessio3R : Troppo lungo, troppo veloce, tutto troppo. Il massimalismo di Luhrmann tiene in ostaggio lo spettatore per 160 minu… - CinefilyTweet : #Elvis è una maratona di due ore e mezza che sembra più uno sprint: un film estremamente energico da far perdere i… -