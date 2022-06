Elezioni comunali Verona, centrodestra spaccato dopo il "no" di Sboarina a Tosi (Di sabato 18 giugno 2022) Parole, queste, che hanno indispettito Tosi, che a breve giro ha replicato: 'Leggo con meraviglia la nota di Giorgia Meloni, che interpreta a suo modo una mia dichiarazione, alludendo ad un accordo ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022) Parole, queste, che hanno indispettito, che a breve giro ha replicato: 'Leggo con meraviglia la nota di Giorgia Meloni, che interpreta a suo modo una mia dichiarazione, alludendo ad un accordo ...

Pubblicità

SkyTG24 : Messina, a 6 giorni dal voto non sono terminati gli scrutini - you_trend : ?? Elezioni Comunali #SestoSanGiovanni - SCRUTINIO (3/73 sez.) Di Stefano (CDX) 47,1% Foggetta (CSX-M5S) 36,2%… - GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - SkyTG24 : Elezioni comunali Verona, centrodestra spaccato dopo il 'no' di Sboarina a Tosi - SilenzieFalsita : RT @il_Ghisa: Elezioni Comunali, Conte: ‘Dati M5S insoddisfacenti, ora riorganizzazione’ -