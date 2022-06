(Di sabato 18 giugno 2022) MONTEMARCIANO - 'Quando abbiamo sentito quel frastuono, siamo subito usciti dal bar per avvicinarci alle due persone a terra. La donna purtroppo era già deceduta. Così io e il mio collega abbiamo ...

è una giovane che lavora a Torrette. Stava sorseggiando un drink allo Chalet, sulla spiaggia di Marina di Montemarciano, insieme agli amici, quando ha avvertito il rumore ... Eleonora, l'infermiera intervenuta per prima dopo la tragica carambola: «Li ho soccorsi, lui è morto davanti a me» Eleonora è una giovane infermiera che lavora a Torrette. Stava sorseggiando un drink allo Chalet, sulla spiaggia di Marina di Montemarciano, insieme agli amici, quando ha avvertito il rumore tagliente ...