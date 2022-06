Elena Del Pozzo, “più di 11 le coltellate: morte non immediata” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono più di 11 le coltellate inferte alla piccola Elena Del Pozzo. Dell’omicidio è accusata la madre della bimba di 5 anni. “Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d’ora che i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono più di undici. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi arteriosi dell’arteria succlavia ma la morte non è stata immediata”. Lo si apprende da fonti della Procura di Catania dopo l’autopsia avvenuta ieri pomeriggio sul cadavere della piccola Elena. “Il decesso”, inoltre, “è intervenuto dopo più di un’ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono più di 11 leinferte alla piccolaDel. Dell’omicidio è accusata la madre della bimba di 5 anni. “Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d’ora che i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono più di undici. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi arteriosi dell’arteria succlavia ma lanon è stata”. Lo si apprende da fonti della Procura di Catania dopo l’autopsia avvenuta ieri pomeriggio sul cadavere della piccola. “Il decesso”, inoltre, “è intervenuto dopo più di un’ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - fanpage : Durante il concerto di #GigiDAlessio, Eros Ramazzotti finisce di cantare, alza gli occhi al cielo e urla 'Ciao Elen… - Livia_Morosini : Siete luridi depravati! Basta dettagli inutili e perversi della povera Elena! Siete perversi e meritate le peggiori… - fanpage : È atroce quello che emerge dall’autopsia sul corpicino della piccola Elena -