Elena Del Pozzo, i primi risultati dell’autopsia: coltellate sono 11 (Di sabato 18 giugno 2022) sono undici (e non sette) le coltellate sferrate da Martina Patti alla piccola figlia Elena Del Pozzo, poco meno di cinque anni, uccisa in provincia di Catania. La donna si è autoaccusata del delitto facendo ritrovare il corpo della bambina. A svelare i nuovi dettagli, come spiega Corriere della Sera nell’edizione online, è stata l’autopsia: i colpi inferti su Elena l’hanno raggiunta al collo ed alla schiena e, scrive il medico legale Giuseppe Ragazzi, “sono compatibili con un coltello da cucina che non è stato ancora trovato. Uno solo dei quali è stato letale, perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata”. Elena Del Pozzo, i risultati dell’autopsia Dai ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 18 giugno 2022)undici (e non sette) lesferrate da Martina Patti alla piccola figliaDel, poco meno di cinque anni, uccisa in provincia di Catania. La donna si è autoaccusata del delitto facendo ritrovare il corpo della bambina. A svelare i nuovi dettagli, come spiega Corriere della Sera nell’edizione online, è stata l’autopsia: i colpi inferti sul’hanno raggiunta al collo ed alla schiena e, scrive il medico legale Giuseppe Ragazzi, “compatibili con un coltello da cucina che non è stato ancora trovato. Uno solo dei quali è stato letale, perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata”.Del, iDai ...

