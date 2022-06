Elena Dal Pozzo | la mia lettera al padre Alessandro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) di Jakub Stanislaw Golebiewski, presidente associazione Padri in Movimento, mi piange il cuore, siamo addolorati e incazzati perché non sei riuscito a sfondare in tempo quel muro infame di pregiudizi che, crollato improvvisamente, ha schiacciato la vita di tua figlia, la piccola. Colei a cui era affidata e che agiva indisturbata sotto la protezione di quel muro te l’ha portata via per sempre. Ti senti male, ci sentiamo male, impotenti dinanzi a coloro che continuano a tutelare un ideale piuttosto che mantenere un doveroso silenzio per un’anima innocente che non c’è più. Qualcuno potrebbe dirti e scriverti che non hai fatto abbastanza per tua figlia, che non hai saputo proteggerla così come non sei riuscito ad interpretare i segnali di una donna e madre problematica e violenta. Potrebbero accusarti di essere stato incapace o ...