Dua Lipa, sotto il reggiseno è scolpita | Addominali pazzeschi (Di sabato 18 giugno 2022) La foto di Dua Lipa ha lasciato tutti senza parole: avete visto che Addominali? sotto il top la giovane è scolpita, guardate che fisico. Ormai il suo nome è tra i più noti non solo per il talento incredibile ma anche per la bellezza mozzafiato. Ma avete visto com’è apparsa sul web? Ormai Dua Lipa L'articolo Dua Lipa, sotto il reggiseno è scolpita Addominali pazzeschi chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 18 giugno 2022) La foto di Duaha lasciato tutti senza parole: avete visto cheil top la giovane è, guardate che fisico. Ormai il suo nome è tra i più noti non solo per il talento incredibile ma anche per la bellezza mozzafiato. Ma avete visto com’è apparsa sul web? Ormai DuaL'articolo Duailchemusica.it.

Pubblicità

_complexgirl : il mio cervello saltando dal canticchiare dua lipa agli imagine dragons a lorde negli ultimi 20 giorni ?????? - toda022 : Da Dua Lipa mi farei cagare pure addosso, non scherziamo - silvanaa_twwt : RT @hoseokitalia: a partecipare ad un festival così importante negli Stati Uniti. Sono davvero entusiasta di vedere gli altri artisti, come… - ciambella86 : @IlBuffi82 Solo io?! ?? ?? ?? Voi volete sporcellare con Dua lipa!!! ?? - Kaname86 : RT @italianarmyfam_: Sono così entusiasta di vedere altri artisti come Dua Lipa, J. Cole, TXT e altri. Sto lavorando sodo per organizzare u… -