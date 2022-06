Dove (non) si fermerà Mosca. Parla il consigliere di Putin (Di sabato 18 giugno 2022) I toni profetici e a tratti apocalittici con cui Vladimir Putin ha Parlato della guerra russa in Ucraina dal forum di San Pietroburgo, la promessa di un “nuovo mondo”, tradiscono la retorica di un’ “operazione speciale” nel Donbass. La guerra è piuttosto la prima puntata di una sfida epocale della Russia all’Occidente, conferma a Formiche.net Sergei Karaganov, consigliere per la politica estera di Putin, presidente del Valdai Club e tra i più noti politologi a Mosca. Putin promette che la Russia non andrà indietro. Il Paese però sembra remare verso l’autarchia. E la platea di San Pietroburgo è stata disertata da buona parte della comunità internazionale. La mia impressione è che l’isolamento non durerà in futuro. Certo, manterremo misure di protezionismo e adegueremo l’economia ... Leggi su formiche (Di sabato 18 giugno 2022) I toni profetici e a tratti apocalittici con cui Vladimirhato della guerra russa in Ucraina dal forum di San Pietroburgo, la promessa di un “nuovo mondo”, tradiscono la retorica di un’ “operazione speciale” nel Donbass. La guerra è piuttosto la prima puntata di una sfida epocale della Russia all’Occidente, conferma a Formiche.net Sergei Karaganov,per la politica estera di, presidente del Valdai Club e tra i più noti politologi apromette che la Russia non andrà indietro. Il Paese però sembra remare verso l’autarchia. E la platea di San Pietroburgo è stata disertata da buona parte della comunità internazionale. La mia impressione è che l’isolamento non durerà in futuro. Certo, manterremo misure di protezionismo e adegueremo l’economia ...

