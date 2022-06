Dopo La clinica per rinascere Giovanni è un’altra persona: guardatelo oggi, la sua vita è cambiata radicalmente (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo il suo percorso a La clinica per rinascere Giovanni è un’altra persona: oggi la sua vita è cambiata radicalmente. Dopo la trasformazione di Roberta, non possiamo fare a meno di mostrarvi quella di Giovanni! Uno dei pazienti del dottor Giardiello a La clinica per rinascere, il trentaseienne napoletano era giunto nel programma di Real L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 giugno 2022)il suo percorso a Laperla suala trasformazione di Roberta, non possiamo fare a meno di mostrarvi quella di! Uno dei pazienti del dottor Giardiello a Laper, il trentaseienne napoletano era giunto nel programma di Real L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

