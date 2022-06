Domenica a Roma marcia per le vittime della vigile attesa (Di sabato 18 giugno 2022) Domenica a Roma Ucdl ha organizzato una marcia per le vittime della vigile attesa – “Domenica 19 giugno, ai FORI IMPERIALI di Roma, largo Corrado Ricci, dalle ore 18, marceremo compatti per le migliaia di vittime della vigile attesa”. Lo annuncia oggi con un comunicato stampa l’Ucdl, Unione per le cure, i diritti e le libertà. “Marceremo – precisa il comunicato – per chi non c’è più, con i cuori segnati dal dolore, dalla paura, dallo sconforto, di parenti e amici, di malati e medici, ospedalieri e non. “Marceremo per tutto ciò che abbiamo vissuto in oltre due anni… corse contro il tempo per salvare gli anziani, la nostra storia!!! “Marceremo per tutto ciò che manca, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022)Ucdl ha organizzato unaper le– “19 giugno, ai FORI IMPERIALI di, largo Corrado Ricci, dalle ore 18, marceremo compatti per le migliaia di”. Lo annuncia oggi con un comunicato stampa l’Ucdl, Unione per le cure, i diritti e le libertà. “Marceremo – precisa il comunicato – per chi non c’è più, con i cuori segnati dal dolore, dalla paura, dallo sconforto, di parenti e amici, di malati e medici, ospedalieri e non. “Marceremo per tutto ciò che abbiamo vissuto in oltre due anni… corse contro il tempo per salvare gli anziani, la nostra storia!!! “Marceremo per tutto ciò che manca, ...

