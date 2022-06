Divise casa, trasferta e terza Aston Villa per la stagione 2022/23 (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 23:12:03 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 17 giugno 2022 22:12Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022 22:30 Venerdì sera sono emerse le foto del trio di Divise che l’Aston Villa indosserà la prossima stagione della Premier League. Prima di tutto arriva la nuova maglia casalinga dei Villans. I kit di Villa per la prossima campagna e oltre sono ovviamente destinati ad arrivare attraverso un nuovo produttore, sotto forma di Castore. Come previsto, tuttavia, ciò comporterà solo lievi modifiche alla maglia del club per le partite dell’Aston, con le truppe di Steven Gerrard destinate a continuare nel famoso Claret and Blue nel ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022)-06-17 23:12:03 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 17 giugno22:12Ultimo aggiornamento: 17 giugno22:30 Venerdì sera sono emerse le foto del trio diche l’indosserà la prossimadella Premier League. Prima di tutto arriva la nuova maglialinga deins. I kit diper la prossima campagna e oltre sono ovviamente destinati ad arrivare attraverso un nuovo produttore, sotto forma di Castore. Come previsto, tuttavia, ciò comporterà solo lievi modifiche alla maglia del club per le partite dell’, con le truppe di Steven Gerrard destinate a continuare nel famoso Claret and Blue nel ...

