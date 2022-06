DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: piove a Montreal, iniziate le qualifiche! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.02 E’ una grande occasione per tanti piloti coraggiosi: oggi c’è la possibilità di effettuare un exploit, a patto di prendersi rischi importanti. 22.00 Piloti in pista con gomme full wet! 22.00 iniziate LE qualifiche! 21.59 Charles Leclerc è salito in macchina, dunque disputerà le qualifiche. 21.58 Ci siamo. La Q1 durerà 18 minuti: verranno eliminati i peggiori 5 piloti in classifica. 21.51 Leclerc potrebbe anche decidere di non prendere parte alla qualifica. Partire 19° o 20° cambierebbe poco. 21.41 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 6 partenze al palo! Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001; il britannico invece ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.02 E’ una grande occasione per tanti piloti coraggiosi: oggi c’è la possibilità di effettuare un exploit, a patto di prendersi rischi importanti. 22.00 Piloti in pista con gomme full wet! 22.00LE21.59 Charles Leclerc è salito in macchina, dunque disputerà le qualifiche. 21.58 Ci siamo. La Q1 durerà 18 minuti: verranno eliminati i peggiori 5 piloti in classifica. 21.51 Leclerc potrebbe anche decidere di non prendere parte alla qualifica. Partire 19° o 20° cambierebbe poco. 21.41 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 6 partenze al palo! Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001; il britannico invece ...

