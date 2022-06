DIRETTA F1 | GP Canada 2022 LIVE | doppia penalità per Leclerc Incognita meteo

Leggi su oasport

21.05 La Ferrari ha deciso di utilizzare un quarto motore per un motivo ben preciso: ha smarcato un'unità fresca da usare nelle prossime gare, ha sostituito anche la centralina e così ha smaltito tutte lein una sola occasione. L'intento è quello di rimontare ine poi provare ad azzannare nei prossimi appuntamenti in Gran Bretagna, Austria e Francia nel mese di luglio. 21.03 Facciamo un riassunto di quanto accaduto a Charles, perché è stato penalizzato due volte e domani partirà in ultima fila a prescindere dalle qualifiche odierne. Ieri l'utilizzo della terza centralina (sul massimo di due previste in stagione) ha comportato una retrocessione di dieci posizioni sulla griglia di partenza della gara di domani. L'impiego del terzo motore, ...