Diawara | “La pandemia ha fermato la mia crescita Sulla Conference…”

Leggi su seriea24

(Di sabato 18 giugno 2022) Amadou, ex giocatore del Napoli ed attuale centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AS. Ecco le sue parole. Dopo il Napoli sei andato alla Roma: “I primi due anni sono andati bene, ma alcuni infortuni infortuni al ginocchio e lahannola mia. Poi è arrivato Mourinho, lavorare con lui è stato un altro sogno realizzato. Ha portato grande speranza nel club e nella città. Ho avuto un buon rapporto con lui, anche se non ho mai avuto spazio. Sono decisioni tecniche, lui è sempre stato chiaro con me e io lo accetto”. Come è stato vincere la Conference? “Una coppa è sempre una coppa, è stata un’esperienza incredibile vincere un titolo. La città aspettava una vittoria da tempo, anche se non sono stato un protagonista ho vissuto la vittoria con grande ...