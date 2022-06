(Di sabato 18 giugno 2022) Angel Diè in vacanza ad Ibiza con la famiglia, ma perè pronto a dare la suaallaSono giorni molto caldi sul fronte Angel Di. Lantus ha avanzato una nuova proposta ai bianconeri da un anno con opzione per il secondo e attende ora ladell’argentino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Fideo, attualmente in vacanza a Ibiza, ha promesso chefarà avere la suaallantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Confermato: la #Juventus si attende la risposta definitiva di #DiMaria entro il weekend // Confirmed: Juventus are… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Juventus aspetta nel weekend la risposta definitiva di Angel Di Maria entro il fine settimana ??… - germanocassese : RT @MatthijsPog: ?? Di María ha promesso alla Juventus che entro domenica darà una risposta definitiva. [Sky Sport] - CalcioNews24 : Di Maria, entro domenica la risposta per la Juve - pazzamentejuve : ? Di María ha promesso alla Juventus che entro domenica darà una risposta definitiva. [Sky Sport]

La Juventus prova a stringere per Angel Di Maria, con l'argentino che nelle prossime ore dovrebbe dare la risposta definitiva ai bianconeri