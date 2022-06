Di Maio | se disallineati da Nato rischia sicurezza Italia

(Di sabato 18 giugno 2022) "Ho letto che in questo ore c'è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea dall'alleanza dellae dell'Ue, laè un'alleanza difensiva, se ci ...

Così il ministro degli Esteri Luigi Diad un evento a Gaeta. . 18 giugno 2022Ed eccoli, Raggi e Di, a discutere del futuro del Movimento. "È stato fatto un punto politico sul M5s", filtra dagli entourage. I due,su temi come i vaccini e il green Pass, con l'...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - 'Ho letto che in questo ore c'è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea ..."Ho letto che in questo ore c'è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea dall'alleanza della Nato e dell'Ue: la Nato è un'alleanza difensiva, se ci disallinea ...