(Di sabato 18 giugno 2022) Diè il ministro degli Esteri ma dal 24 febbraio in poi ogni dichiarazione di Conte su Ucraina, Russia e guerra era fatta come se M5s fosse all'opposizione oFarnesina non ci fosse un loro ...

Pubblicità

Moixus1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Giggino84538696 : @RaiNews Ueh, ma questa è na minaccia grave alle orecchiette co' cim e rapa! Di Maio, invia un severo monito -

Globalist.it

La discussione sull'Ucraina rappresenta un nuovo terreno di scontro tra il Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri, Luigi Di, dopo il botta e risposta con Giuseppe Conte per la debacle ...Non a caso ieri ha dichiarato: "Non ho mai avvertito che Di, quando l'ho incontrato, abbia una ... Ma la credibilità del suodipenderà da quanto farà il 21 giugno; e segnerà anche il futuro ... Di Maio, monito a M5s: “Allineati alla Nato o la sicurezza dell’Italia è a rischio” Michele Gubitosa, vice presidente del Movimento 5 stelle: "Di Maio non ha la forza per fare una scissione ma uscirà con alcuni parlamentari" ...La discussione sull'Ucraina rappresenta un nuovo terreno di scontro tra il Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo il botta e risposta con Giuseppe Conte per la debacle alle ...