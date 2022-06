Di Maio “L'Italia non deve disallinearsi dalla Nato” (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In un momento così delicato dobbiamo essere tutti uniti, maggioranza e opposizione, per il tetto al prezzo del gas, per risolvere la crisi alimentare e trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Ho letto che si sta lavorando a una bozza di risoluzione che ci disallinea dalla Nato. Ma la Nato è un'alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a rischio la sicurezza dell'Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al Blue Forum Italia di Gaeta, in vista del voto sulle risoluzioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 e 24 giugno.Di Maio ha parlato anche delle polemiche interne al M5S. “Io ho posto dei temi, ma se poi qualche dirigente risponde con odio e ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In un momento così delicato dobbiamo essere tutti uniti, maggioranza e opposizione, per il tetto al prezzo del gas, per risolvere la crisi alimentare e trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Ho letto che si sta lavorando a una bozza di risoluzione che ci disallinea. Ma laè un'alleanza difensiva, se ci disallineiamomettiamo a rischio la sicurezza dell'”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, al Blue Forumdi Gaeta, in vista del voto sulle risoluzioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 e 24 giugno.Diha parlato anche delle polemiche interne al M5S. “Io ho posto dei temi, ma se poi qualche dirigente risponde con odio e ...

