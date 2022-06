Di Maio contro i senatori M5s | «Stop alle armi per Kiev? Non sta in piedi» Siluro da Gubitosa vice di Conte | «Non so se ci rappresenta ancora nel governo»

(Di sabato 18 giugno 2022) «Io ho posto dei temi» diceoggi Luigi Dicommentando gli attacchi piovuti anche nelle ultime nei suoi confronti, dopo il richiamo a «una parte minoritaria del M5s» che vuole proporre una risoluzione nella maggioranza per fermare l’invio di nuoveall’Ucraina. «Soprattutto qualche dirigente, risponde con odio e attacchi è una deriva preoccupante – aggiunge il ministro degli Esteri da Gaeta – Io però sono un incassatore. A odio e cattiverie rispondo con un sorriso e lavoro». Tra i più duriDiè stato uno deidi Giuseppe, il deputato Michele, che intervistato da Fanpage ha messo direttamente in discussione la presenza del ministro nel: «Oggi Diè un ministro ...

...5 Stelle si sta consumando uno scontro tra la maggioranza legata all'ex premier Giuseppe Conte e la minoranza che fa riferimento al ministro degli Esteri Luigi Di. Con annesse accuse e...Vedi Anche Le parole di DiConte (senza mai nominarlo): 'Ambiguità su politica estera e alleanze storiche'. Il discorso completo Il M5S deve darsi un'organizzazione sulla base di un'...Di Maio preoccupato per il M5s: "Temo diventi una forza d'odio". Ma, dalle gogne social alla giustizia usata come clava, il partito del vaffa da sempre fomenta la base contro gli avversari politici ...C'è un a,b,c della politica che probabilmente si è perso negli ultimi anni. Si può parlare di regole, culture, chiamatele come volete, venute meno, che hanno lasciato il campo ad un analfabetismo dila ...