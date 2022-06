Demiral riscattato | ecco cosa dice l’analisi dei dati | cosa perde l’Atalanta vendendolo | cosa guadagna in campo tenendolo

(Di sabato 18 giugno 2022) Lo scorso 6 agosto 2021,ha ceduto Christian Romero ai londinesi del Tottenham. Dopo una sola stagione trascorsa in nerazzurro, il forte centrale difensivo lasciava Bergamo per sbarcare in Premier League.vedeva così azzerati i suoi sforzi (a …

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, fatta per il riscatto di #Demiral dalla #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, ufficialmente riscattato #Demiral - Gazzetta_it : Atalanta, riscattato #Demiral: alla #Juve altri 20 milioni #calciomercato - infoitsport : Atalanta, prima mossa di mercato: riscattato Demiral, 20 milioni alla Juve - AlexDallaLiber1 : @PinoNapoliNY @steagresti @carlolaudisa premetto che sono juventino ma questo scambio sarebbe una cagata assurda...… -

Anche l' Atalanta si iscrive alla corsa per Andrea Cambiaso . Il club nerazzurro, che nella giornata di venerdì haa sorpresa Merihdalla Juventus per 20 milioni di euro, ha messo gli occhi sull'esterno classe 2000 del Genoa. La squadra di Gasperini non è la prima volta che pensa a Cambiaso: ...... con pochissimi spifferi e indicazioni che non andavano mai in modo deciso in una direzione piuttosto che in un'altra, l'Atalanta ha deciso di riscattare Merihdalla Juventus . Si tratta di ...L'Atalanta ha deciso di riscattare Merih Demiral dalla Juventus, con i bianconeri che hanno concesso un piccolo sconto ai bergamaschi ...La Juventus ha ufficializzato una cessione ad un diretta concorrente. La dirigenza bianconera, però, può sorridere: raccolto un tesoretto.