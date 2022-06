Decreto 36, PSI: è probabile che il Governo non voglia o non possa trovare risorse per carta docente e organico (Di sabato 18 giugno 2022) "Per la scuola pubblica arrivano pessime notizie dal Senato dove ieri è stata sospesa la votazione di quella parte del Decreto 36 che puntava ad evitare il taglio della carta docenti e di quasi 10000 cattedre". Così commenta Luca Fantò, referente nazionale PSI scuola e università L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) "Per la scuola pubblica arrivano pessime notizie dal Senato dove ieri è stata sospesa la votazione di quella parte del36 che puntava ad evitare il taglio delladocenti e di quasi 10000 cattedre". Così commenta Luca Fantò, referente nazionale PSI scuola e università L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Decreto 36, PSI: è probabile che il Governo non voglia o non possa trovare risorse per carta docente e organico -