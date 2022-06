De Laurentiis parla di scudetto, Spalletti realisticamente no. Poi arriva la bordata (Di sabato 18 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis punta allo scudetto, Luciano Spalletti ritiene che rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo. bordata su Meret. L’appello che fa sognare i l’ha riservato proprio Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che a margine della presentazione del ritiro di Dimaro assicurava: “Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli. Tutti insieme. Ma se non riuscissimo non dovremo deprimerci“. Da quale momento in poi, in casa Napoli in futuro di molti big è stato messo in discussione. Insigne, Mertens, Ospina hanno detto addio. Potrebbero seguire la stessa sorte, Politano, Demme, Fabian Ruiz, Koulibaly e Osimhen. Dipenderà dal mercato. De Laurentiis ha raggiunto il suo scopo, abbattere il monte ingaggi, l’arrivo di Olivera e Kvaratskhelia non ha ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022) Aurelio Depunta allo, Lucianoritiene che rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo.su Meret. L’appello che fa sognare i l’ha riservato proprio Aurelio De, presidente del Napoli che a margine della presentazione del ritiro di Dimaro assicurava: “Faremo di tutto per portare loa Napoli. Tutti insieme. Ma se non riuscissimo non dovremo deprimerci“. Da quale momento in poi, in casa Napoli in futuro di molti big è stato messo in discussione. Insigne, Mertens, Ospina hanno detto addio. Potrebbero seguire la stessa sorte, Politano, Demme, Fabian Ruiz, Koulibaly e Osimhen. Dipenderà dal mercato. Deha raggiunto il suo scopo, abbattere il monte ingaggi, l’arrivo di Olivera e Kvaratskhelia non ha ...

