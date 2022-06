(Di sabato 18 giugno 2022) Una statura da, sguardo imperscrutabile e un sinistro che ha attirato le attenzioni dei top club d’Europa attivi sul calciomercato. Charles Deè il nome che da settimane ronza nella mente di Paolo Maldini e Ricky Massara, pronti a qualunque cosa pur di vederlo neldella prossima stagione. I rossoneri infatti sono pronti ad offrire circa 35 milioni per il suo cartellino. Perché il ragazzo nato a Brugge il 10 marzo del 2001 è gioiello raro, un diamante già sgrezzato e pronto a prendersi la luce dei riflettori in una squadra pronta a garantirgli un palcoscenico degno del suo talento. Lui infatti il salto di qualità lo ha giàed attende soltanto l’occasione giusta per lasciare il Belgio ed affermarsi. Consacrazione EPA/STEPHANIE LECOCQ Charles De(d) e ...

Ilbelga sta monopolizzando le prime pagine dei giornali sportivi, un po' per il suo ... Renato Sanches per il centrocampo (ad oggi il più vicino), De, Lang e Zaniolo (su cui c'è ...Ennesima lezione di giornalismo di lobby. Loro avrebbero trasformato Kvaratskhelia in un, noi siamo scettici e ci strappiamo i capelli per i 35enni Mg Milano 09/01/2021 - campionato ...... De Ketelaere, un gigante riservato: dal rapporto con la madre all’addio al tennis. I segreti del belga che ha fatto innamorare il Milan