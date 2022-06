Dai trasporti agli hotel passando per i ristoranti | le vacanze degli italiani saranno più care Tutti gli aumenti

(Di sabato 18 giugno 2022) " L'estate 2022 sarà ricordata come quella del caro -, sicuramente la più costosaultimi decenni". Così il presidente della Codacons, Carlo Rienzi, che aggiunge: "Chi andrà in ...

Pubblicità

zazoomblog : Stangata sulle vacanze: dai trasporti agli alberghi ecco tutti i rincari. Codacons: “Prezzi mai così alti” -… - SecolodItalia1 : Stangata sulle vacanze: dai trasporti agli alberghi, ecco tutti i rincari. Codacons: “Prezzi mai così alti”… - infoitinterno : Sciopero generale trasporti oggi 17 giugno: dai treni al trasporto locale, disagi contenuti - andoli73 : Tipo togliere la politica dai trasporti e privatizzarli sul serio? Ah no? Allora niente di utile... - Flipboard_IT : #Sciopero dei trasporti di oggi: dai treni al trasporto locale, tutte le informazioni in questa rivista di ?… -

CaroNell'ultimo mese si sono registrati in Italia fortissimi aumenti delle tariffe con livelli record per i biglietti aerei, i cui prezzi in alcuni casi sono più che raddoppiati rispetto ...Milioni le case sommerse dall'acqua e icostretti ad un'interruzione della loro attività. ... Da ieri pomeriggio, sono almeno 21 le persone decedute dopo essere state colpitefulmini ...Florin Sitariu, 48enne rumeno, gravemente indiziato del macabro omicidio del 3 giugno scorso, e dell'occultamento del cadavere. Inchiodato dai filmati di videosorveglianza acquisiti nel corso delle in ...& È stato eletto nella serata di ieri il nuovo direttivo del& Consorzio Turistico Bagnoli Irpino Laceno. A votare ed a partecipare sono state le aziende, le ditte, le associazioni ed i liberi professi ...