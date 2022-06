Covid oggi Sardegna, 1.192 contagi e un morto: bollettino 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.192 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 18 giugno, in Sardegna, di cui 1099 diagnosticati da antigenico. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4632 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 89 ( -2 ). 13532 sono i casi di isolamento domiciliare ( +596). Si registra il decesso di un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari”. Lo comunica la Regione Sardegna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.192 i nuovida coronavirus registrati, 18, in, di cui 1099 diagnosticati da antigenico. Lo riferisce ildella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4632 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 89 ( -2 ). 13532 sono i casi di isolamento domiciliare ( +596). Si registra il decesso di un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari”. Lo comunica la Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

