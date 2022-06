Pubblicità

RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Emilia 3.157 contagi e 2 morti: bollettino 18 giugno - #Ultime #Notizie #Covid #Emilia… - EmMicucci : #Covid #Lazio Nuovi positivi erano 2.942 sabato scorso, oggi 5.157. A #Roma erano 1.843, oggi sono 3.251 Positivi… - rutilious : RT @AStramezzi: Ecco la versione in italiano con video postato Oggi alle 16:30 sarò in Piazza Verdi a Como, per chi mi vuole incontrare o… -

Sky Tg24

Altri 34.978 nuovi casi e 45 vittime per ilnelle ultime 24 ore, quattro in più rispetto a ieri. Il bollettino quotidiano del ministero ... sia quelli nelle terapie intensive - adci sono 193 ...Il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia , ha delineato un decalogo per costruireun piano anti -in 10 punti per anticipare le mosse del virus a ottobre. Ecco in cosa ... Covid, le notizie. Bollettino: 34.978 casi e 45 morti. Tasso di positività al 18,1%. LIVE Sono 1.192 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna, in calo rispetto ai 1.307 di ieri. Nelle ultime 24 ore si è registrata anche una vittima (due, invece, i decessi registrati ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Altri 34.978 nuovi casi e 45 vittime per il Covid nelle ultime 24 ore, quattro in più rispetto a ieri. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma l ...