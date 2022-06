Covid oggi Calabria, 942 nuovi contagi e 1 morto: bollettino 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Calabria, Sono 942 i nuovi contagi registrati oggi, 18 giugno, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 3.791 tamponi. Sono 1.205 i guariti e 1 morto (per un totale di 2.642 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -264 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) –, Sono 942 iregistrati, 18, insecondo ilsull’emergenza-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 3.791 tamponi. Sono 1.205 i guariti e 1(per un totale di 2.642 decessi). Il, inoltre, registra -264 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

