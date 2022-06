Covid | le ultime news Bollettino | 35 427 casi e 41 morti Tasso di positività al 19 | 1%

(Di sabato 18 giugno 2022) Salgono i ricoveri ordinari (+17) mentre scendono le terapie intensive (-1). Processati 185.819 tamponi. Report Iss: aumentano Rt a 0,83 e l'incidenza dei. Scatta lo stop delle mascherine in diversi settori, ma l'utilizzo delle protezioni sarà in vigore fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto

Pubblicità

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 35.427 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - quotidianodirg : Roma – Sono 35.427 i nuovi casi di Coronavirus oggi in #Italia, su un totale di 185.819 tamponi effettuati nelle ul… - salernonotizie : Covid, 645 nuovi contagi nel Salernitano nelle ultime ore - nocchi_rita : RT @rtl1025: ?? Sono 35.427 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - Parpiglia : RT @rtl1025: ?? Sono 35.427 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… -

Pur con tutte le limitazioni legate al, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno ... la Scuderia di Maranello sembra aver ridotto la potenza dei suoi motori, non a caso nelleposizioni ...Nelle24 ore sono state somministrate 551. E visto l'andamento della campagna vaccinale la ... L'attività vaccinale anti- 19 prosegue a Villa Bombrini a Cornigliano dal lunedì al venerdì ...Nel corso della lunga intervista concessa alle colonne di Sette, settimanale del Corriere della Sera, Adriano Galliani, ad del Monza atteso alla prima storica stagione in Serie A ha ...Giulia De Lellis è risultata positiva al Coronavirus per la seconda volta, l'influencer racconta di aver contratto una forma molto aggressiva ...